Калуга примет два турнира по стрельбе из лука

В эти выходные в областном центре состоятся Всероссийские соревнования по стрельбе из лука памяти заслуженного мастера спорта И.С. Масленникова (ачери-кросс) и Кубок России по стрельбе из лука (2 этап).

Ареной для соревнований станет спортпарк «Калужники», сообщили 14 мая в Минспорта.

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука соберут порядка 35 человек из 5 регионов. Представительство Кубка России еще шире: более 150 участников из 15 субъектов РФ.

Калужский регион представят спортсмены спортивной школы «Многоборец».