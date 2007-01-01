Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калуга примет два турнира по стрельбе из лука
Спорт

Калуга примет два турнира по стрельбе из лука

Дмитрий Ивьев
14.05, 10:50
0 264
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В эти выходные в областном центре состоятся Всероссийские соревнования по стрельбе из лука памяти заслуженного мастера спорта И.С. Масленникова (ачери-кросс) и Кубок России по стрельбе из лука (2 этап).

Ареной для соревнований станет спортпарк «Калужники», сообщили 14 мая в Минспорта.

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука соберут порядка 35 человек из 5 регионов. Представительство Кубка России еще шире: более 150 участников из 15 субъектов РФ.

Калужский регион представят спортсмены спортивной школы «Многоборец».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZKOGtkeDRPUWQ0YmJkeS9zQmxGNWc9PSIsInZhbHVlIjoiTmVzWS9pRGxacXdCVWpGWlhoQWoxVnJBZHpDYUc3TzM5TmYwajczMU9VbHh3eHZWMmZOYmdDY09td1UvTFdTMmllRE9Db3Zid1FOMlo0dVdjcGNSU21wY29FWDhtV2JUa2Q1L2VpVGVNU245NWlOQVBpUEoxYkx6ZVZ4U0pjVFE4eUFQd0ZmcG9qYnExbGhJcDFSaTgvcTcrbGMwRDk5UGdMMVdXMzQxLzBveWVueGV2TDlUTmFtYnZsbHYvMGJZOWlsZGE3aDFLUnBPWE01ZEsvUS9hZENSdDRtNmdtVExVTm1DZDE4SWZBM2M4ZUpnOHZ6MjZNdm9OVkZzSVJubjB4OUlHSTNEOWQ5UGViYzRzaldvUCtHS2xXa0lPWXZiNlBCWWhqTkV3d1IwK3NyMHo0NWt3MVlJR2dQQVJqbjhEVDB3UThGRTgzenM4aWJ3RlgyTmtIWXJEb2lnWGQ1em5OYjZINGU4S2dzeG1yWlpoYm9tenEyL0FRRE0vOU5VYk1MSXhZZG1kVFhjLzZ1RHNNc1ZXL0N1bjFDQzdKU21Xb3lRZGh4d1o2UUMycHJSRmQwcE5GUWh1L0QyYnZUdSIsIm1hYyI6IjQ3YjdjMjE0NTVmZmMyNzUxOGQ2ZGJhZjFhMGI1YmQxYmMwMzQwMzJjOGU1NGJiNTQ5NDNmZjJlOGNiYzI3MDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJHWlpFQjdSSlNiVWZrRkoyclVEeFE9PSIsInZhbHVlIjoidW1jOHd2cS9hRFdqVGxlQktTbHVyekExSGh3OThoOXFKUHhFc0hpNVdLYU0rdEovZUYrUzY0bkNmcUNQalVKM2tkWGppeFpPc1NhT2VNYmJFUDNZQlBNREFBYmxPbndiWlZEWUF1b0EwOU9KdEZLS3JzdFJlTUlQcEJWZVk5L2loK2gzMFVnVkRwaGlLSVZLbC9QTWtjVUQyMDlNWFpFODNDV0dpbjRhbm1LZDExQXdVemJoTC9Oemg3b2l2V3VHOU5Ed01QOENiZHRWMnUwVFNRRXpyMVFrbG5iYlg4V01mWGZRaCs1akFwNE5JSkRNQW5zMjhIblkrbjZXNVNQQlppd3VIRzNYYjFMSnpZTzZvVjlGSitNcmZEcm9BcHBmMWtuaHo2UzU0RkQvajRjcWdOb0lET2ttSWJSRVcxWnFobVRmeWRQSEgwaEwvc3FuNFFuT0FaeGV5and5dGxGcXozMXdKa1ZqeFRzckVOWWZFV1NyQ2RGd1czUkt0SlhkaXRrYnVONnlPaWVIdk4xczV0eHp1WUZTVDNMN1VseDRlcUd2djlBMTN0M1F4ZVlTbjgwQjJyVTJSbFZtMzJseFMvM3ZVVGhtbUtkMUVud1lMbjhkb3BWK29yaGVSSmd3SHc0UnBIdlFaa1dlblNldzl3Yy9xb3ZWSkJRZDFvalpPZVdMZnVqZmNBWXpqNGlSbkdCU0VDZEEvRWFzbHlrSFcvNmV1RS81Q0d0K3B4N000NjFZRmVPbjhuYTkyaFd0UVM4dVRnV0NEalVqT2g4TGUzMWFmR3UrSHpqV2V1S0taZDdySXRxZmFKZXBveEQ2S240NnZkemtuSTlpZ3JHUCIsIm1hYyI6IjIyMWI2ZTI3MGMxMTgxMDgwMmUzNmE0MmUxMDQzOTU0NjczMTQzZGU1Mjc3YzI3ODAyMjBiMDkyNDU3NmM1YmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+