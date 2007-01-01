В Калуге стартовали областные соревнования по плаванию

Они проводятся на призы заслуженного мастера спорта России Станислава Лопухова, сообщили в Минспорта.

С 13 по 15 мая в Дворце спорта «Центральный» за награды будут бороться 300 представителей спортивных школ Калуги и Калужской области.

- Юноши и девушки в возрасте от 10 до 15 лет соревнуются на короткой воде (25 м) в вольном стиле, брассом, на спине, баттерфляем, комплексном плавании и эстафете на разных дистанциях, - пояснили в Минспорта. - Начало заплывов - в 11:00.