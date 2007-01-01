В Калуге проходит фестиваль ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

Участвуют в нем взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 45 лет. Более 100 человек сдают нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на стадионе «Арена «Анненки». Фестиваль проходит в Калуге уже в пятый раз. Организаторы – министерство спорта Калужской области, центр спортивной подготовки «Анненки» и спортивная адаптивная школа олимпийского резерва «Эверест».

Участников ждала спортивная программа «Зарядка с чемпионом», которую провёл четырёхкратный участник зимних Олимпийских игр, мастер спорта по лыжному двоеборью, посол ГТО от Калужской области Валерий Кобелев. Все спортсмены получат сертификаты участника, а победители будут награждены медалями, призами и грамотами.

Спортсменов приветствовали Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, заместитель министра спорта Калужской области Роман Жуленко, депутат Заксобрания Сергей Вертелецкий и депутат Думы, руководитель спортшколы «Эверест» Андрей Кулёмин.

«Все вы разных возрастов, с разным уровнем подготовки, и сегодня вы покажете, что комплекс ГТО доступен каждому и примеру участников этого фестиваля должны последовать все! Желаю выдержки, терпения, упорства, побед и высоких спортивных результатов!», – обратился к участникам фестиваля Юрий Моисеев.