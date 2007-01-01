Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калуге проходит фестиваль ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
Спорт

В Калуге проходит фестиваль ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

Дмитрий Ивьев
13.05, 14:54
0 131
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Участвуют в нем взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 45 лет. Более 100 человек сдают нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на стадионе «Арена «Анненки». Фестиваль проходит в Калуге уже в пятый раз. Организаторы – министерство спорта Калужской области, центр спортивной подготовки «Анненки» и спортивная адаптивная школа олимпийского резерва «Эверест».

Участников ждала спортивная программа «Зарядка с чемпионом», которую провёл четырёхкратный участник зимних Олимпийских игр, мастер спорта по лыжному двоеборью, посол ГТО от Калужской области Валерий Кобелев. Все спортсмены получат сертификаты участника, а победители будут награждены медалями, призами и грамотами.

Спортсменов приветствовали Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, заместитель министра спорта Калужской области Роман Жуленко, депутат Заксобрания Сергей Вертелецкий и депутат Думы, руководитель спортшколы «Эверест» Андрей Кулёмин.

«Все вы разных возрастов, с разным уровнем подготовки, и сегодня вы покажете, что комплекс ГТО доступен каждому и примеру участников этого фестиваля должны последовать все! Желаю выдержки, терпения, упорства, побед и высоких спортивных результатов!», – обратился к участникам фестиваля Юрий Моисеев.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
городская дума
eyJpdiI6IlpkY3V5YWFSanBhSEVZY056WjkyU1E9PSIsInZhbHVlIjoiZ0lQODZqRG5sZmxDK2pqNXZoTFFsTEprRzlCUmNTMHl4UEhTSlQyT3p1c1ZaTXpGaUZ0NjVIUkFXNG94L2Y3YmVjazRNYjBrbEp3dDB0Zk1wZW9aNWFMZkptZ0dXU2ExM1FJcWs3TWtVOWxOQUkwNW1EVHhJQnZhNkZsQk1KK2plVVIzdndsdHIyVk5jMktiQkFrRVNDSGI0Y2xEVCs5TU9uVVBRRm42TnpqVkFGeFYwUGwwNHUvSmN1VGRHMkFWOGdVM1ROUjZTLzU2WGhtcjg3NVFnZmxwcE5nbythYWNrZWNCSmJoQTU1YUo5bHI5NlJ2Y0xxcXY3Szk0bGRCRGVBcWlLQVkzTytkeHlRQXdsUFpKaThHMEdPWks1NTdRdW9XQzYwOFBJc0hrMjdIeGhhYlB4YzdKRUdpdzRhckJmYlljZVNNSTE5OC84c285ZlR2VFBSNnF1aVJydEJwd2Y3azBlcDdEcnp0V2pXdjdpellPaVZIMUVKa2NTQkkyUHNyMnA2Q3R0a0p4WXdwZ01EMzNUbnhxc2hRdnZaWHIwa1N5Q2VxRUFSb0NGdXZZZWhlckpwRzZacy8rWlpncCIsIm1hYyI6IjIxODBkMWJmYzM5ZDgxOWMzYWE3Y2M4YzdmMTY1ZWI5Yjk3MTUxZTg5NDA2OWE0ZjY4MzdhMGI5ZDM3N2Y1MjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhkdW51cWpOTWJmY3RwOEpZeDEvcHc9PSIsInZhbHVlIjoiamg5cHZoOE5qZEZwWjF5Qk9idVBqT0dHMVE2ZGZBdVdVdUozenJzRDdSR2FaRkMwdlExRUVsODdYT2dROXVrOC9tZGphRjRjSUJlaWJ2eE9MSE5wbVV2OUVGUm1nNjJSVUgxUk9jTFFYOVlYRURaZ0RIRXpvM3JGTUZGeDhQRGxPM3QwbWxwTmRRaWFUZytnVDVIV2gyWmVPT0hZOE9MU0hxeEdGb2ZRdTY4MWNzYXFWOVZhdTk0dHcwaG9ndzd1QjhKV1plQ3owQmdnY2JjT05HMkZJeU9TZkcvRCtwdTF0Si9WSzdKOGdVWU43dVpSQlV5RzBIOE9KOWJpcXA0aTVVRUlpRWl6WjJPdTVzQkRNbUtRZW1OMElMSlA1OXBaVEtHRFBvWkV2a0p5L2JpK2s2T1FxMC9VTDJlemhEMkJia0dmWGxCY0dwRTgwNVNmQjIxcDd2cno0NTZkcDE5ZWVsWHM1eXdNWGVDbmxlYzI2dUVIMGpBSWZBd2d3ZWJEOUNFN0dsa0I5NFNOcEwrWVFxZkUzb2pzSktxWHI4a3VoTjlyQUZnMjg5T0JhblZNMisrWFl2blpCOFVJaTAxTjQ4MnhKaHJ5bFFtQ1BxZHl6TFRrUjVBVnlWTlJWYk5pSVJCUW9QL3lydzhtMUJGelppTGNMYldBN21VdDF2YUZEYURnMS9ZeHFCQzF1SG9Qd0c3bjdOWUZZTGVXYXNEQ1dMVzVrdVRMUW04VDg4T0k4UTNuS2ZTVURwSzBvQVpLUTBOODBZUTlRRWt0eXlTL3JONEsrRDhpc1pvTFBkZFphMHd0SWtoNmltdXFvbzhJMkVsTlVKUy9CcmpJWDlwdCIsIm1hYyI6ImZlNzJlYmUyZmI0ODY2MDEyYzExNDc3ZmY1MTAxY2I5Zjc4YmRhZmM0OWFlMWQ1NzAxNTg2OGYxMTYzZjQxNzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+