Спортсменка из Калуги взяла золото на первенстве Азии по пауэрлифтингу

Об этом в среду, 13 мая, сообщили в региональном министерстве спорта.

Международные соревнования завершились в китайском городе Байша Ли. В них приняли участие юноши и девушки до 18 лет, а также юниоры и юниорки до 23 лет.

Юстина Бабаева из спортшколы «Спартак» стала победительницей в весовой категории 47 кг среди спортсменок до 18 лет.

Ей удалось установить три мировых рекорда. В сумме она набрала 373,5 кг (на 51 кг больше мирового рекорда): 141 кг на приседе, 92,5 кг на жиме лежа и 140 кг на тяге. Серебряного призёра она опередила на 146 кг.