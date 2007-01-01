Калуга примет фестиваль ГТО среди людей с ограничениями по здоровью

В Калуге 13 мая пройдет фестиваль ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это уже шестой раз, когда регион принимает такие соревнования.

Мероприятие состоится на стадионе «Арена — Анненки». Начало в 11:00. Участникам от восьми лет и старше предстоит выполнить нормативы всероссийского физкультурного комплекса.

Перед стартом спортсменов ждет «Зарядка с чемпионом». Ее проведет двукратный победитель Народных игр ГТО Дмитрий Филиппов. Также участников поздравят почетные гости.