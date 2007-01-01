Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калуга примет фестиваль ГТО среди людей с ограничениями по здоровью
Спорт

Калуга примет фестиваль ГТО среди людей с ограничениями по здоровью

Дмитрий Ивьев
13.05, 08:07
0 225
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге 13 мая пройдет фестиваль ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это уже шестой раз, когда регион принимает такие соревнования.

Мероприятие состоится на стадионе «Арена — Анненки». Начало в 11:00. Участникам от восьми лет и старше предстоит выполнить нормативы всероссийского физкультурного комплекса.

Перед стартом спортсменов ждет «Зарядка с чемпионом». Ее проведет двукратный победитель Народных игр ГТО Дмитрий Филиппов. Также участников поздравят почетные гости.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtZbTAzdTdIMjI2b1RDeXhpMmN4d1E9PSIsInZhbHVlIjoiMUVwN0Ryd2RZZ0tTVUdLRVpjOGVOcmFuNUhrQWRvV0FIREMySE5JbWxaWXcrWVZieWJTTFVlREp1YjRsc1ZZaUovcDJtMXBETWp0MDFNU3NUdzdvSllOeENyVXlvRDArK0IyQzhxalVVQzgzVU4xbTVYcHJFNEdyNHlZeEdmUFlXdmJhQ3NaVjFoSVRPakV2YzM5UXQ5U1BFUlRBdTdqZFhmVzRYb1VaMCtXcElhQkFLNlE1Q0c2QjJyek9xbWFVclhKNmtFaDhkSzdNQnM1YURZNEkvZzhjckEvVkpZK20wR0dDa051QmtTYk9DUGNvVWFobXVxNEdhZzltTWxNWm8rVWpyM043YURIaWtUWEVTQ1dOaHVPaG1NSjkvdHNSL2J1NGRIWG0rSmdzUWFmK3ZTdHlXN2lyN1Q0UE0zZTdBU2QzZHFJc3FHdjNzRldLSDVyM0JuVHNkOTlXZ3I2UVQ0WDAwNGhJZHZOK0phRG04L0lsamlEVTFJaEpEdGVpUjgycmk2RlJXdlJJOTUzVUR3Rm56R0F2WGE3Zk9mTmJHNVU5YzhrRVRZWno1STBzaktla3pmZjM3NjZxeW12ZSIsIm1hYyI6IjAwMGE3M2Y3YzAxMmYyMzc4ODdiYmVlN2ExM2Y4YmU2Y2ExM2ZiOTk5MTQwMWUzMWU4NWEwOTZjYjhiZjRhZjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJJUlhERE9DZFFic3ZCbS9vK3pSSEE9PSIsInZhbHVlIjoiMTBCMkdteldJeEplY09wOWZIUUxUdjFyVGttdDFUajFEYW4xOEJNeE9UOUJmTCtWUDNTSlNpZzRVdGMrRE8vbjMzRnczeW90MldiRHF0RjBDcDRPcUlvZWRkcDhidHlrSzhZM0I4RThncE82STJ2eUZHODZqZWtiMnFWdmJiUXpudGV3VXJZSXAvYWNOdEtCYjhLOUM0Y0xnZHNOUUc0NmxldXhWVTNVanlKaTFtbzRUSkN5QzcxQ05ycmxEY3NWb0NXWlRGTzE2RXFpamd0Ty83VkxvT1pzN2hFcDJKeXdMc1NUMFRhYmpoSmpGZVFSaGd3dm1HVE1MOXhvcVd5MWp5K2Q4KzUzK2JaTG93TkRMelVMRWJMYlRoeUZZWTBjMXkzaytGRnZROEhRWm1wL0NHM1RWczIrVHFFek5jVzd1NEJDWXYwVEtBY1NUcXQ1TEJLakVlcWt4R1N6ZExSbDZOUGJra28yaGxjTHVJU3oyRUZuM0E3aWNrNVhBczNwY0lXSVdvR2txTlAwZXEyZWJOb25wOHlBRkF1RVlSMk1EbHBqZDBtaU01ZkozNkRtRGlWR055VlpqSWJHV2NYTE83V0o3TU9Obk9veUUxZlpleDcwcDN3TDRXSjVtaG5INHJYZDJhS3h3YXZjOFg5VlNQZklJaDM5eTBFVW55WmFCVC9EZGNibWhYaVJtaUhkOEFOdkpWZXRqWU52TGZwMzg4THVUNVN2T2daeXBiTHM5QmV0bFhaSGpXQ1BRL2s1MTM3M0U1ZzBmaDBuQndVNFNxSERMMXdVcFphdHhFYlFzUkpTbkRtbHNxTHVTZ3dHaVo4YmZpZ1ZsOEpFYTg2WCIsIm1hYyI6IjI1ZGNhZjkwZTM2ODFmZmFjNmVjZDJmODQwNGUyOGE1OTE0YzQ2YTAxNzA2NzViMWM0YWZmM2M4YTlhMmUwNTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+