В Бетлице открыли новую площадку для игры в городки

В праздничные выходные на обновлённой площадке стадиона прошли соревнования по городошному спорту.

- В ходе игры спортсмены оценили удобство и качество оборудованного участка и с удовольствием приняли участие в состязаниях, - рассказал 12 мая глава района Сергей Макридов.

По итогам игры первое место заняла команда «Рыбачок», второе - команда «Опыт», третье место у команды «Темп».