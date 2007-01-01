Калужские гребцы выиграли медали в Твери

Там завершились всероссийские соревнования по гребному спорту «58-я регата памяти тверского купца Афанасия Никитина».

Воспитанники калужской спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В. Иванова завоевали три медали, сообщили 12 мая в Минспорта.

Победу в одиночке в категории до 29 лет завоевал Савва Хорошаев.

Обладателями серебряных медалей в безрульной двойке среди спортсменов до 19 лет стал экипаж Дениса Иванова и Владимира Скворцова.

На третье место пьедестала в одиночке в категории до 23 лет поднялся Сергей Горин.

В шаге от пьедестала остановился экипаж парной двойки в составе Сергея Иванова и Савелия Убогова.

Пятое место заняла парная четвёрка юношей, в которой выступали Савва Хорошаев, Денис Иванов, Владимир Скворцов и Борис Тютюев.