Юрий Моисеев поприветствовал участников турнира по волейболу

Дмитрий Ивьев
08.05, 13:05
В Калуге проходят всероссийские соревнования общества «Динамо» по волейболу, посвященные памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.  В турнире участвуют юноши и девушки 2009 – 2010 года рождения. За победу борются 40 команд, среди которых спортсмены из Абхазии и Беларуси. Игры проходят на площадках универсального зала Дворца спорта «Центральный», спортивного зала «Строитель» и спортивного зала «Динамо».

Приветствовали участников турнира губернатор Калужской области Владислав Шапша, глава Калуги Дмитрий Денисов и председатель Думы Калуги Юрий Моисеев.

«Уже в 15-й раз на гостеприимной калужской земле проходит турнир, посвящённый памяти сотрудников органов внутренних дел. Символично, что стартуют соревнования накануне главного праздника нашей страны – Дня Победы.  Турнир направлен не только на пропаганду спорта и здорового образа жизни, но и нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Пожелали юным спортсменам быть достойными гражданами своей страны, всегда помнить о подвиге наших защитников, а также новых спортивных успехов, высоких достижений и побед», – прокомментировал Юрий Моисеев.

