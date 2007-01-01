В Калуге проходят Всероссийские соревнования общества «Динамо» по волейболу
В Калуге проходят Всероссийские соревнования общества «Динамо» по волейболу

Дмитрий Ивьев
08.05, 12:31
Турнир посвящен памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Все начиналось с участия шести команд. Сейчас их 40: из российских регионов, в том числе нашей области, а также Беларуси и Абхазии.

Вместе с начальником регионального УМВД Сергеем Никифоровым участников приветствовал губернатор Владислав Шапша.

- Среди почетных гостей удивительная женщина. Раиса Борисовна Сушкова, полковник милиции в отставке, мастер спорта России по легкой атлетике, заслуженный ветеран МВД, - рассказал Шапша. - Более 40 лет посвятила работе в уголовном розыске. Ее сын Владимир погиб при исполнении служебных обязанностей, в одиночку вступив в схватку с бандитами. Посмертно награжден «Орденом Мужества». Владимир и все, кому посвящен турнир, - пример для нашей молодёжи

