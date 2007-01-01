Калужанка выиграла «серебро» на Кубке Европы по дзюдо

В Тбилиси завершился Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

На этом турнире медаль в составе сборной команды России завоевала дзюдоистка из спортивной школы олимпийского резерва «Юность» (Калуга) Полина Никишина.

Калужанка стала второй в весовой категории свыше 70 кг. Тренирует её Галина Шульга, сообщили в Минспорта.