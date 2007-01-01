Калужане выиграли медали на соревнованиях по французскому боксу
Калужане выиграли медали на соревнованиях по французскому боксу

Дмитрий Ивьев
07.05, 07:56
Санкт-Петербург принимал чемпионат и первенство России по савату — французскому боксу. Нашу область в дисциплине «ассо» представляли команды калужских спортивных клубов «Медведь» и «Ратоборец-Траян», а также спортивной школы Бабынино, сообщили в Минспорта.

Победы одержали: Екатерина Скосаренко, Тимофей Пашинов, Марк Заливацкий и Ярослав Иванцов, который получил награду за лучшую технику на турнире.

Обладателями серебряными призерами стали Михаил Чудинов, Павел Скосаренко и Мирослав Мелин.

«Бронза» покорилась Егору Антонову и Руслану Баженову.

