Калужане выиграли медали на соревнованиях по французскому боксу
Санкт-Петербург принимал чемпионат и первенство России по савату — французскому боксу. Нашу область в дисциплине «ассо» представляли команды калужских спортивных клубов «Медведь» и «Ратоборец-Траян», а также спортивной школы Бабынино, сообщили в Минспорта.
Победы одержали: Екатерина Скосаренко, Тимофей Пашинов, Марк Заливацкий и Ярослав Иванцов, который получил награду за лучшую технику на турнире.
Обладателями серебряными призерами стали Михаил Чудинов, Павел Скосаренко и Мирослав Мелин.
«Бронза» покорилась Егору Антонову и Руслану Баженову.
