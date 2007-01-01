В Калуге пройдет всероссийский турнир по волейболу

С 7 по 10 мая в Калуге пройдут всероссийские соревнования общества «Динамо» по волейболу среди юношей и девушек 2009-2010 года рождения, посвященные памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В турнире примут участие 20 юношеских и 20 женских команд, сообщили в Минспорта.

Игры пройдут на трёх площадках: Дворец спорта «Центральный», спортивный зал «Строитель» и спортивный зал «Динамо».

7 мая начало в 12:00, 8 мая – в 8:00, 9 и 10 мая – в 9:00.