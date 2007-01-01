Обнинские пляжные волейболисты разделили первое место на Кубке России
Спортсмены из волейбольного клуба «Обнинск» успешно выступили на первом этапе Кубка России по пляжному волейболу. Соревнования проходили в Ярославле и собрали 44 команды из 11 регионов страны, сообщили 5 мая в Минспорта.
Калужские игроки уверенно прошли квалификацию и добрались до полуфинала. Однако финальные матчи так и не состоялись: региональные власти отменили их из соображений безопасности.
В такой ситуации организаторы из Всероссийской федерации волейбола приняли компромиссное решение: не определять одного победителя, а разделить высшие награды между сильнейшими парами.
В итоге обнинские спортсмены Дмитрий Веретюк и Фёдор Сабаев разделили первое место с дуэтом из Нового Уренгоя — Олегом Стояновским и Ильёй Лешуковым из команды «Факел-Ямал». Теперь у обеих пар на счету по золотой медали первого этапа Кубка России.
