Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские дзюдоисты выиграли медали на двух турнирах
Спорт

Калужские дзюдоисты выиграли медали на двух турнирах

Дмитрий Ивьев
05.05, 12:20
0 266
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Душанбе прошел IV этап Международного турнира «Большой Шлем» по дзюдо, в котором приняли участие спортсмены из 34 стран. В составе сборной команды России выступала представительница спортивной школы олимпийского резерва «Юность» (Калуга).

В весовой категории 78 кг бронзовую медаль завоевала Александра Рябченко, одолев по «шидо» Горгует-Веранес из Румынии.

Семь медалей привезли наши спортсмены из Твери, где прошли всероссийские соревнования по дзюдо «Победа».

Победы на счету: Анастасии Мусиновой из спортшколы «Держава» (Обнинск), Валерии Ушаковой из ЦФиС г. Балабаново до 15 лет и Марии Кылосовой из спортшколы «Луч» (Калуга) до 18 лет.

«Серебро» до 18 лет на счету Алины Мосиной (СШОР «Юность») и Кирилла Неплюхина из спортшколы по борьбе (Мещовск).

Третье место завоевали Филипп Ганченко до 15 лет и Анжелика Ганченко до 18 лет (СШ «Луч»).

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZvVytyUE5BWEN5MEFRU0llSnMwS1E9PSIsInZhbHVlIjoiRnI1eTA4bE1YbHZHNHNRdG1IdWdMazQ2NFVoblk5alo2WEJIYXZUOURDVWNlUi9RcHFFaklOOWxmdkM2Ny9nb0svbUJ2b0tQZzlXbitjQmN2VXVPRGNnaThOL1VSUjhkUWQ0WThyclFkNkxmUmhpLzhVcVJyN1V2RkFuSGtDUlZFUU9FN3R5ZzZhUG55RE5IcDJkQUhhQXUxMGZaYjRPZklkSEJVbmtkaUZXZ0UwT055MStRR1V1YjJCUldGYisrWGlJakEzdis5WGd4dGJBVlBTeXV2NHcyR0hUdVVsM2dUZlp2dGNOeVBUK0p6UUI1Wld6ZTYraGdBQjM1YzdWS0JzeGh6RE1ZcEsySFNTUnIyMllESDdRRzlwa3dEMEZSQXRxNjZFaFZWdWsvTHRrOVE4RWt6RE5WRFFqemhhV3puczNaQW4wYVJ0c3YyRDBuMTVNT0luS21TSTQ1VSt0YzlsdENuQ1ZpL1VTMFFRR3I0ZndCVzFKcllXN3pDSkdkd2Z0SExCdnJlQ0tHNFFGTlBjTDdxbVVMVnR6dUxmV0FUU2VmMHVTUlVEV3J3RGRQRmp2VnNGRXdMUnptRXpJbSIsIm1hYyI6ImRlN2EyMDg0ZjQwMGU3ZWEwOWFiN2EyNzVlZmMwNGZiMTAzNTdkMjUyMmRlY2Y5ZGVmODExNGQ0NzQ3NWMyZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImswdS9mS3BvLzhiNVZxeXpZYWJmOXc9PSIsInZhbHVlIjoicUR5NGVGcnlaTnV4ckhDRStDa2I4ckN4WHZqSXZ2ay84T3lXMHQ4VExwMEd2K1kzZVhlYVJQUWVYRUk4eFNaenZaYWgwd2c4TjN5Sjk0Z0UzcG1UcERVODNFWGRneXpLbENGekRMQ1pqejRWcDZXRitDRE93czZzaENSbzFSaURWK21EZktwemc2em1sNmMvQjhsZ21pWitsMTd3dVlPTUR1cFZlMVpWODBvNHozdHNMR2c4QXgvajErNTRSZ09FK2xvdkpWR3BpVFV2Q2w4blVacWd4Y0RWZyt4dGRQZ3gvZ29YT1crU2NHNUcyV2VBSE9EVm9NRFhXR1cxLy9NZkZ5dGpiQWpYcDhNMWRtVzlZZEVXdk9RTzQrZGJ2bEdTdTA2TG03WnBOWUgwK3RHUU5rQmhOVGxyVFlUSE1QSjZuY0tPdUZCbjhmRjg4L0ZHVkRoOUNZYWdrTkJuTkV2N0l5Z0cwcTJpZ3FlVDZCSzhzTDBBQUwzaDhHbU1KcDFPREF5OU1PK2IvdjZpZVFlKzQ4MWhyV0xYRHJ4Rkc0TGdlOUtONWRQOFhyaW9yenhVTEV1UW5CM1JRYzJCdUZuUUtsakVlMm5yclpndVlPMmlISTZ0SnFGQkVpcHl6Tmh0QWQ2SGQ0d0Z6VjZRbFNwTU9YM0w2QVRmWmJxM1Y3U2s4NmtLOVhDWWxnakVlVjUwbzh6ekVyaTdXS281di9JdnQwMHhLSG5CSXNHQ1IzQjg2aG5RRU5La3Zja1ZvR21tSmU5WVdpSGRZUFFPdGllaS9mWEJsckx1RmhLakZxVm1aQWF3MWlEbzhvdmdidEVaRGpBR2FjL3FUNk00Z0phUSIsIm1hYyI6ImU4NWE0MjM5ZDNiMjhlZGI2ZTVkMDIyOGUxZWE1ZDFlMzNmOTY4NDMxYTUyMjcyYTA5M2ZjODMwMWIyNWZiNjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+