Калужские дзюдоисты выиграли медали на двух турнирах

В Душанбе прошел IV этап Международного турнира «Большой Шлем» по дзюдо, в котором приняли участие спортсмены из 34 стран. В составе сборной команды России выступала представительница спортивной школы олимпийского резерва «Юность» (Калуга).

В весовой категории 78 кг бронзовую медаль завоевала Александра Рябченко, одолев по «шидо» Горгует-Веранес из Румынии.

Семь медалей привезли наши спортсмены из Твери, где прошли всероссийские соревнования по дзюдо «Победа».

Победы на счету: Анастасии Мусиновой из спортшколы «Держава» (Обнинск), Валерии Ушаковой из ЦФиС г. Балабаново до 15 лет и Марии Кылосовой из спортшколы «Луч» (Калуга) до 18 лет.

«Серебро» до 18 лет на счету Алины Мосиной (СШОР «Юность») и Кирилла Неплюхина из спортшколы по борьбе (Мещовск).

Третье место завоевали Филипп Ганченко до 15 лет и Анжелика Ганченко до 18 лет (СШ «Луч»).