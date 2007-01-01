Калужские кикбоксеры выиграли медали на двух турнирах

В Ульяновске завершились Кубок России и всероссийские соревнования по кикбоксингу, где состязались порядка 2000 участников из 65 регионов, рассказали 29 апреля в Минспорта.

Обладателем Кубка в весовой категории свыше 95 кг стал Андрей Макаров, представляющий спортивную школу олимпийского резерва «Вымпел» (Калуга).

Серебряная медаль на счету его товарища Владимира Пашенкова среди спортсменов свыше 69 кг.

На третьи места пьедестала поднялись спортсмены СШОР «Вымпел»: Данила Шатилов (45 кг), Виктория Кузнецова (65 кг) и Даниил Евдокимов (75 кг) из Центра физической культуры и спорта г. Балабанова.