Калужские волейболисты стали третьими на первенстве ЦФО

На днях завершились сразу два первенства Центрального федерального округа по волейболу в разных возрастных категориях.

Обнинская спортшкола олимпийского резерва Александра Савина принимала соревнования среди команд юношей 2013-2014 г.р., а в Воронеже прошли матчи между девушками 2010-2011 г.р.

Юношеская команда СШОР А. Савина вошла в тройку лучших. «Серебро» у спортсменов из Иваново, а победу одержал московский коллектив.

В Воронеже сборная команда нашей области (волейболистки из СШОР А. Савина) также заняла третье место. Выше расположилась сборная города Москвы, а победу праздновала команда из Московской области, рассказали в Минспорта.