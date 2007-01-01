Калужские волейболисты стали третьими на первенстве ЦФО
На днях завершились сразу два первенства Центрального федерального округа по волейболу в разных возрастных категориях.
Обнинская спортшкола олимпийского резерва Александра Савина принимала соревнования среди команд юношей 2013-2014 г.р., а в Воронеже прошли матчи между девушками 2010-2011 г.р.
Юношеская команда СШОР А. Савина вошла в тройку лучших. «Серебро» у спортсменов из Иваново, а победу одержал московский коллектив.
В Воронеже сборная команда нашей области (волейболистки из СШОР А. Савина) также заняла третье место. Выше расположилась сборная города Москвы, а победу праздновала команда из Московской области, рассказали в Минспорта.
