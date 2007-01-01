Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Калужские волейболисты стали третьими на первенстве ЦФО
Спорт

Калужские волейболисты стали третьими на первенстве ЦФО

Дмитрий Ивьев
23.04, 13:15
0 169
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На днях завершились сразу два первенства Центрального федерального округа по волейболу в разных возрастных категориях.

Обнинская спортшкола олимпийского резерва Александра Савина принимала соревнования среди команд юношей 2013-2014 г.р., а в Воронеже прошли матчи между девушками 2010-2011 г.р.

Юношеская команда СШОР А. Савина вошла в тройку лучших. «Серебро» у спортсменов из Иваново, а победу одержал московский коллектив.

В Воронеже сборная команда нашей области (волейболистки из СШОР А. Савина) также заняла третье место. Выше расположилась сборная города Москвы, а победу праздновала команда из Московской области, рассказали в Минспорта.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+