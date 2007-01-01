Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Калужская область стала третьей в медальном зачёте Кубка России по плаванию
Спорт

Калужская область стала третьей в медальном зачёте Кубка России по плаванию

Дмитрий Ивьев
22.04, 16:07
1 430
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Турнир прошел в Санкт-Петербурге. Порядка 1700 сильнейших спортсменов из 24 регионов боролись за медали. Наши спортсмены, представители СШОР «Олимп» и «Юность», показали отличные результаты, сообщил 22 апреля губернатор Владислав Шапша.

В вольном стиле Григорий Вековищев завоевал золотую медаль на 800 м. А на дистанции 400 м он не только стал победителем, но и установил юношеский рекорд России. Пловец отобрался на чемпионат Европы.

«Золото» на счету Михаила Вековищева в 100 м баттерфляем.

У Алины Гайфутдиновой три медали. Спортсменка стала победительницей на дистанциях 50 м и 100 м на спине, а также завоевала «серебро» в вольном стиле на дистанции 100 м.

Обладателем «бронзы» стал Дмитрий Савенко на 200 м на спине.

В смешанной эстафете 4х100 м наша команда заняла третье место.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+