Шапша обсудил популяризацию русской тройки

В начале нынешнего года русская тройка официально включена в список национальных видов спорта.

В среду, 22 апреля, вопрос популяризации этого занятия обсуждали на Всероссийской конференции. Принял участие в ней и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он рассказал, как развивается русская тройка в нашем регионе. Сейчас Калужская область – один из центров возрождения русской тройки. Крупный конный завод находится в Тарусском районе.

- Готовы и дальше работать над тем, чтобы русская тройка заняла достойное место в спорте, туризме, культуре, - подчеркнул Шапша.