Калужские дзюдоисты выиграли медали первенства России и всероссийского турнира

В Нальчике завершилось первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. А в селе Ямное (Воронежская область) состоялись всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

Обладателем «бронзы» первенства страны в весовой категории до 100 кг стал Владимир Досяк. Представитель спортивной школы олимпийского резерва «Юность» провел 5 поединков, но уступил победителю.

Сильнейшей на всероссийских соревнованиях стала Владислава Керимова. Воспитанница СШОР «Юность» выступала в весовой категории до 70 кг.