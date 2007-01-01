Калужские дзюдоисты выиграли медали первенства России и всероссийского турнира
Калужские дзюдоисты выиграли медали первенства России и всероссийского турнира

Дмитрий Ивьев
22.04, 11:15
В Нальчике завершилось первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. А в селе Ямное (Воронежская область) состоялись всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

Обладателем «бронзы» первенства страны в весовой категории до 100 кг стал Владимир Досяк. Представитель спортивной школы олимпийского резерва «Юность» провел 5 поединков, но уступил победителю.

Сильнейшей на всероссийских соревнованиях стала Владислава Керимова. Воспитанница СШОР «Юность» выступала в весовой категории до 70 кг.

eyJpdiI6IjVDOUpOSkRUajlQd1AxS1FCZU41T0E9PSIsInZhbHVlIjoiNVFFTlNtQzkyVGo3WUxXUEZ5L25lb3ZPaXRhOGVBZi9FcktoRzliZ09BMlppTHRkb09nVlp6bUpSRHFxWmVLOUdqYzRHSU5EVHJ3M1ZIQU52K0ZXVGYwcjBCU1NEOTVOTDFjenE1T08zQk96azd0K09FU3lOanAzNG5uYm9EQmJXL3hlNUJPa3V4aE8xQ0RxN1dRR3FkQVlvU3l2OFZxM2ltRitHT08vRGwvbkd3eWVFZUVKR2xxQy9iSFpxMlBXZVNTdWxHb0Y5VmVwZGo4ZVpMeGt4eHM5c3pGNHhZem9KcTJzWGpQU09nMlhkUUpVR2xVVitGZThPSDFLL1ZJWGhiRk5sbDhNV3hDWVo2K2k2QWY2eUFYczVwZ3o3czFOYUlidXRHMmlTNGZSanZFN25nWU1HalBUSThOQnBndVZrQlBCRVFabVhIUUNxQ1EzdWM1OG9SQ2Ewa2VEYmJZekVHKzFmMzIrVE9ERGhXQXNFUkx4dGNrNHNNM3N4YytxVUtPYzZ5eGpDTC9VY2I3YnpjQ0lEa3Y3K3FSTG1hSks3YVYyMzdxY3RrUURUbTFVRU1NVjFxdjZRODVqYTJodCIsIm1hYyI6IjI3ZGUzMWM3ZWU4Y2RmMDg3ZGY2YWI1MWM5ODBlNmRmMjMxMTZiNWNiOWYyYjNjYWI0OTJmZjdjZGI5NjdhMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImMvQjdGRENSdUIrNzE4YjZidGExdnc9PSIsInZhbHVlIjoidGczTkdRRXgraERjTGpYdnd3VStBalNKUHZPb2RTNDhKZ1c4MU41UVB1bTI0N2h6azY4Y1AxdERDNkp2UjkxSjVvUGowTkxxYThCKzdPdWg4dGptSTM2VVVjRmdKMVN0dDdCRGw5bFNjRFM5b3hiaDFQdnNZVnE0SzVwaUVtNndPSGVUeFNZWEV5UkNLemJqTzJWcTVvYlpmR3UzTFNHSXg0ZktEdHY0OWM0NGRUbVpka1QyMDE4bHJVL3NTZERpY25HV1gyOGF5YXpXVkxzOUt1NFRENTdndzdBUmYzSW9HOVZaK2NhQW8yMjB2a09ybDVtS0VvcmFHZldSV1FtT3YvYzE1Rm1WL1h4YTA0YzhQSWUzaG00TldyMWlsa0xTM3dlamg1TEUvTllua1BlY09zMzlyb0ZYR1JVcW1POFhJQzExRHNMdTZUa3RKYjYzeEw2dEJqeE9MbU1JRitFeEc3OGpBcSt0Wk1SUi9jdzl3anFFbU01M2VNRVhiK2x5YjRnSXR4Vk9QbDlHSVR1TlM3V1AvV2JUZUUzd1pkK1B2emtWczlobGs4QVIwejR3cm9TN04vL1FjRExXbEVnQWwrZVdEb2Vmb2tVNjVOcHJzTnYxRkN1NzkraGhnL2ozcW1PcHMwN3hTSXc2UnNQK3cvbkVwUmhtaUYvMGNYUjFBWVl5bEZtaUJjdmpLM1pOL0NsaWNJR1IxRmVXZkxEaWN0c24wNDJaNDh5bHlGdWxHMlVwWkZDMXlDazdEdm43U2diTW5xaWYwaWpXVjhHdERWajJhZGRXTnpNb3o2ZjJTV3pJNktlZWoycGR4T1lIM1czYjdUbll3NUwwNXNKcSIsIm1hYyI6IjdhZTVhZGE1OGI1ODFjMWRjYzZlNjU0OTBiM2MyOTcyNWJlNmQyMzNmODBhY2I3ZDIyZTRmNjhkZmExNzZiOGYiLCJ0YWciOiIifQ==
