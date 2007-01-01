Калужские гребцы выиграли три медали на всероссийском турнире
Спорт

Калужские гребцы выиграли три медали на всероссийском турнире

Дмитрий Ивьев
22.04, 09:30
В Ростове-на-Дону завершились всероссийские соревнования по гребному спорту «Донская регата». Более 200 спортсменов из 16 регионов страны приняли участия в турнире-открытии водного соревновательного сезона. Нашу область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва им. Вячеслава Иванова.

В классе мужских одиночек обладателем серебряной медали стал Илья Кондратьев. Наш спортсмен уступил 3,5 секунды представителю Краснодарского края — Александру Ковальскому.

Однако затем оба академиста сели в экипаж парной двойки и заняли первое место с результатом 7:36.41.

Также «золото» в экипаже завоевала Дарья Самонова. В четверке безрульной в возрастной категории до 23 лет Дарья выступала вместе с спортсменками Московской области: Милиной Романовой, Ксенией Чуркиной и Ксенией Чернышовой.

eyJpdiI6ImtxaWR2TEhWcFJic1VLWnZjRFNXcnc9PSIsInZhbHVlIjoic0JYZTBBdGFZejJsZTdyK2d6U2tRcHBCa01JQU1NMnVPWExUdm5RZURmTk5CM3Q3YzFQOXNxWTR0b2hUbGFCdjREMWpMZ2ZUbVhaZmZtbTlkbG9MOUV6NmZUaVVVeDdwMmtjd1JQblo5azMvbjJuTElobEZ0TllxYnpja2lMcHp4MHlWYUV1dFNVdkk0RGxjaWtGY29QK01CS1JWdjlaNzZ5Y0N2MG5WM2dZK01HS0lrTktqaUh2Z0ZvVE9vL0FEMUtJdVI0T3BqbXovVERWUENMc1A2R29lclp5K0xObmFYZ2dac3hSeCtqMDBQU0wyMkFsQzhGVXlUalBWYWdoc3JJUjZFQm9UZG45NEtzcEdMQUNFaG5XMGc4MHMrWjl1cmNjT3BZRGhacVRhL0N4dEUrL3pQT2x4WmhqaDFGaGhobHM3SjJlWS9SSDg1VFlSSmhWZUphZFNudHlQV3U3STJLcXlJdnhXN1E5eVFiYkNTRGluRGZmcWxOTXc0ZmhiWVlKRGwwNXVVNzZBZ0FrL3lRNnFPZy9LM3UxTml2U1VTMTV2R2dIeTdZS1dYUmlpQWEvdXRtVzBGaE82cXNkQSIsIm1hYyI6IjIzNjMzY2MwOTlkOGY2ODQwYzczZTNlOTk1ZTdhN2EyMmUyZTMzMzExMjBlN2NiNTg4Mzg3ZTZlMDBiYTQwMmUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlhRbEsvMXIvNHpKamFmdnBWai9PekE9PSIsInZhbHVlIjoiZkNIaVlOeG1HVEp6Rlg3ODYzenhxMGpRZVllY3pGeWVhMVdnTUd2Q1hxK3Z6dHFIcE1qSzFWSUVmVmZTVWIwMlpRenM2V3RkNWVLUzZCRW96bnJ5bnBiTkI4YTZtbTVUdjNjdGh5T2lBdkhDK2tIS2lxaGRpUW4wdWJVaDd6eUhTTFJ0WHBFaTM5dEpNZFJUZ3FPK01ZMjVnN0w4RVh2QyszT2hOWnkwZE9YaXRoQ29ZeGUyQmg0Q205czNqdjIyQVpVbnN5MW5EdS9OSTdVV0c4YWtsc3IrNmtRbkJsVUtSZExENm45TVRSQ3VOMEFHN1JJWStDQXVuY0NCalEzL2ZMRW9OZSszbmduU0liei9SN0FlaWdNWStNamtFemJwNGt2RmZxYTFGbENmZVUxQ1ZGQkJBZUE0MStGREVURVJ0eFF4bEFBMmVGaS9uYU1HTTdINzVuYVQ5UjdyWVE3UWp4V3VpaVRXZUJIOHdNQk5NcU0rN0VKc0pta2ZZVGlWQ2dYbC9MT0lKRThCRzVzNUlxemdZU3A0aStSMVZEL01rRFozZXVIOWhaOHEyeHhScVVLWDFJK2RHbmJJbDVETTBpYXlobkxka2tKdk9rTmNoaXh0U0FTbDJWUTBRZFBXMlBaVU5Pbm5yb0Y4bzdIZG9EeERmU3V1WDJCUGRXdUpKUldqNnpieEJuSCtWZHRZdDR4SklhZzRISTEwdDVTZlJ1aUg4cEQxc21iU2dYWU1LYzZ0VUsvOGZ3UXRkcCtRTG1zR1gwTk0ydzdoY1FtMlZTUGF2eWhNQXI2TzB3WWVJS1U0Uk1qS3NpMVFTWXhzLzRGcVFFdFRqM0lUN0ZvWCIsIm1hYyI6IjVjNzRjNDNkZDhlMTIzYTI0MWNiZjkwZTE1OTE3YmNmM2Q2YjFiZTNlMzk4NTA0OGIzY2FlZTNjOWE4NzdjMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
