Калужские гребцы выиграли три медали на всероссийском турнире

В Ростове-на-Дону завершились всероссийские соревнования по гребному спорту «Донская регата». Более 200 спортсменов из 16 регионов страны приняли участия в турнире-открытии водного соревновательного сезона. Нашу область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва им. Вячеслава Иванова.

В классе мужских одиночек обладателем серебряной медали стал Илья Кондратьев. Наш спортсмен уступил 3,5 секунды представителю Краснодарского края — Александру Ковальскому.

Однако затем оба академиста сели в экипаж парной двойки и заняли первое место с результатом 7:36.41.

Также «золото» в экипаже завоевала Дарья Самонова. В четверке безрульной в возрастной категории до 23 лет Дарья выступала вместе с спортсменками Московской области: Милиной Романовой, Ксенией Чуркиной и Ксенией Чернышовой.