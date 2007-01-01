Калужане выиграли медали на чемпионате и первенстве ЦФО по каратэ

Турнир завершился в Орле. Там выступало около 700 спортсменов из 14 регионов, рассказали 21 апреля в Минспорта.

На чемпионате «бронзу» завоевал Никита Колганов в весовой категории свыше 84 кг. Также спортсмен из спотшколы олимпийского резерва «Вымпел» (Калуга) стал победителем первенства в возрастной категории 18-20 лет.

Победу среди юниоров одержали и его товарищи Егор Болотов (16-17 лет) и Руслан Далгатов (12-13 лет).

«Серебро» у еще одной воспитанницы «Вымпела» Ирины Чуркиной (14-15 лет).

Еще одно «золото» завоевала Мария Дегтярева (14-15) из спортклуба «Окинава».

Спортсмены будут защищать честь региона на Первенстве России.