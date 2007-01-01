Калужане выиграли медали на всероссийском турнире по бадминтону

В Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования «День Космонавтики», в котором участвовали 354 спортсмена из 22 регионов.

Воспитанники калужской спортивной школы олимпийского резерва «Труд» завоевали медали.

«Бронзу» выиграл Владислав Ахмеджанов в категории микст в возрастной группе до 17 лет вместе с Ксенией Коломиец, представляющей Московскую область.

Также на третье место пьедестала поднялся Павел Федоров среди спортсменов до 13 лет. Павел выступал с москвичами Кириллом Лушиным в парном разряде и Дианой Казанбаевой в миксте.