Калужане выиграли медали на всероссийском турнире по бадминтону
В Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования «День Космонавтики», в котором участвовали 354 спортсмена из 22 регионов.
Воспитанники калужской спортивной школы олимпийского резерва «Труд» завоевали медали.
«Бронзу» выиграл Владислав Ахмеджанов в категории микст в возрастной группе до 17 лет вместе с Ксенией Коломиец, представляющей Московскую область.
Также на третье место пьедестала поднялся Павел Федоров среди спортсменов до 13 лет. Павел выступал с москвичами Кириллом Лушиным в парном разряде и Дианой Казанбаевой в миксте.
