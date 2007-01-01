Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Калужане завоевали медали на чемпионате России по пауэрлифтингу
Калужане завоевали медали на чемпионате России по пауэрлифтингу

Дмитрий Ивьев
20.04, 16:04
0 393
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Турнир состоялся в Екатеринбурге. Калужские участники вернулись с четырьмя медалями и обновленными рекордами России, сообщили 20 апреля в Минспорта.

Илья Маричев в весовой категории до 74 кг стал чемпионом России. Представитель спортивной школы «Спартак» установил сразу три новых рекорда: в приседе - 355 кг, в тяге - 335 кг и в сумме - 932,5 кг (на 24,5 кг выше рекорда мира), что позволило ему стать чемпионом и в абсолютной категории.

Дарья Ефимцева также завоевала два «золота» в весовой категории свыше 84 кг среди женщин и в абсолютном зачёте. На счету спортсменки спортшколы «Спартак» еще один новый рекорд России в жиме - 237,5 кг.

Тренируют их Игорь Маричев и Владислав Хабаровский.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+