Калужане завоевали медали на чемпионате России по пауэрлифтингу

Турнир состоялся в Екатеринбурге. Калужские участники вернулись с четырьмя медалями и обновленными рекордами России, сообщили 20 апреля в Минспорта.

Илья Маричев в весовой категории до 74 кг стал чемпионом России. Представитель спортивной школы «Спартак» установил сразу три новых рекорда: в приседе - 355 кг, в тяге - 335 кг и в сумме - 932,5 кг (на 24,5 кг выше рекорда мира), что позволило ему стать чемпионом и в абсолютной категории.

Дарья Ефимцева также завоевала два «золота» в весовой категории свыше 84 кг среди женщин и в абсолютном зачёте. На счету спортсменки спортшколы «Спартак» еще один новый рекорд России в жиме - 237,5 кг.

Тренируют их Игорь Маричев и Владислав Хабаровский.