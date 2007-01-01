Калужские волейболисты взяли «золото» на первенстве России среди глухих спортсменов

Мужская и женская сборные Калужской области стали лучшими на юниорском первенстве России по волейболу среди глухих, сообщили 20 апреля в региональном министерстве спорта.

Соревнования прошли во Дворце спорта «Центральный» и собрали 11 команд из разных уголков страны. Шесть дней спортсмены боролись за звание сильнейших.

В финале мужского турнира калужские юниоры встретились с командой из Новосибирской области и одержали победу. Третье место заняли волейболисты из Санкт-Петербурга.

Не менее ярко выступили и девушки. Калужские спортсменки тоже дошли до финала, где в напряжённой борьбе обыграли соперниц из Новосибирска. «Бронзу» завоевала команда из Красноярского края.