Главная Новости Спорт Калужские волейболисты взяли «золото» на первенстве России среди глухих спортсменов
Спорт

Калужские волейболисты взяли «золото» на первенстве России среди глухих спортсменов

Дмитрий Ивьев
20.04, 12:50
Мужская и женская сборные Калужской области стали лучшими на юниорском первенстве России по волейболу среди глухих, сообщили 20 апреля в региональном министерстве спорта.

Соревнования прошли во Дворце спорта «Центральный» и собрали 11 команд из разных уголков страны. Шесть дней спортсмены боролись за звание сильнейших.

В финале мужского турнира калужские юниоры встретились с командой из Новосибирской области и одержали победу. Третье место заняли волейболисты из Санкт-Петербурга.

Не менее ярко выступили и девушки. Калужские спортсменки тоже дошли до финала, где в напряжённой борьбе обыграли соперниц из Новосибирска. «Бронзу» завоевала команда из Красноярского края.

eyJpdiI6ImVSZDR2b1NLbUU0N2dmR2tUd0s3ZXc9PSIsInZhbHVlIjoiUWU5Zyt3Mk44T056NkNZaVF0THJ2em1vMWdiT3RiOExoOC9maDNjdXhmUnR5Nm5pRE9EMUprVXR5QnU4cFhoWVZ2SWpndjhDUGhYQmZ2ZWdLN1hsNFlyRy9LRjVEL3JSYTQ4ZUJaNUthQkhWK3lpREVjaVVScTVIVVJ4TlhiWnpXYmd2Q3hweUJDSXdHSFMvTmgzZjV3MUUreFFOREU3VC9Jc2NVb2phTGxTLzhoeWxOSThvRGdqeDN3RVJOQmlwb3ovNlpCc3lmMjgrUTZ3d21LV3ZneGdKUWVtSHN4ZEdNbHFxK3NVaHN5S1BoWFZhZjB5bUtMb3E5WlRwZnhoYncrbXo0alVKSEdqb0VyR296d1BHWm50bjlTOWpNdmtNeUcwa1ZuTmNTNXNDOU9jb3dPS0kvZHQwWi9SZEFIR0NLM0lTdzlWRy9xbC9JSEJNVURqaW9zSUkxd3YxN0JncllwMGlVOWlxVHdzRUZKWkwvN25BQlo0dUx1K2lXaHN5VzdkZ3U5d0FUVFlPNHRiejFoTVVvdE10MnRHR0gwd2RpOWY1SFRLaElUN3lnQ2xBb3VEMFR5ZHlFaWY2V0pzdSIsIm1hYyI6IjBhYWJjYTZiYzllNDQzYTE1YTE2MDgyNDUwY2RmMDhiNzgwZWZmMDM2NzBhOWMwMjNlZDI3MjU0YjNjYjI0MTgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjJ2TkszTzV5UlhXenBkR0NIMStiblE9PSIsInZhbHVlIjoiczJNd3VUZHQ1QTVvVXZHL2JiVEZ4QTFPdjAwVDgwRThMTUxWQmswN25NNjc0aXc1ZWVDSnE2dkp1Y2s3bGt6WjdXaTJXdDFqRzJ5Q1l2K29DWU1YWVozNnBSVXpRN0VRZ3pEZFMreEhadkZjSVdxNGRvNkNZNkJRbGxqamN4aFh1elpyb1gvWXBsQVlNVXFvRDFPZTdabFUzbGlScEpRNUtnMXo2STY5end4TmFsYWZleFRKODhRd2UySDk5WWVQWjlOYXZxMHpPYW82eUExYWlFK3g4VWg3R29IUDh1OUZJbWN1SlRhemV3MHpUNFVITmIwNzRzMkZzVCtiZHExUmEzZEwxQnpzSHZ2emF0WWJTSlkxc0lKb3d6MEVEUHgzWDdqSmRBdmNKenM4cEFLNk4xSjl2Z1BXUWhnZFVOSmdBTE12Uk9sd1gxSkw3bXFUblJFWTNvcUN4blBuVjhTQkd0Sjk2dmRiWDZVQUdWaXdweGFZd3F5T29lRjhGV2RZOVRZSENQT3lFcVFQT3hnbDhPUXlVVDZNcHFCc25LZDNmRnltVU9makV1bnNnNmIyYjRCcm02M2IrUi81eU5zcDBhN0YxRVBnTng1S2pZYkcvYUJRQjhxbThUei84Q0FWZEhCNUNLWEdqWFdpT3U3UGxSb0lxYkpjN1kyRGJEU01FL2h5OCtPWTlkMjl6VThiNEZtOXJqM05PSUE3T1A3djBnYzhCNk9lbGU0d3pURFlZdEdGTEZtV1E5NXc0S1FTUFJQcmFqQnpkY2Jac2JjeFVlTUpMajR4MWZDZHNsSEwzbktOU1ZIRUhjeklMSDE1dXdXRmRIT3NzMnd1TkJqTyIsIm1hYyI6ImZiMTRjNjQzZDUxMjNlNjBmYjNjOTkyMDMzYmUxM2ZjZmIwZDBlNmVhNzZhOTFiNDE3MzNjOGFmZWE5N2I1OTYiLCJ0YWciOiIifQ==
