Два калужских проекта вышли в полуфинал всероссийского конкурса
Два калужских проекта вышли в полуфинал всероссийского конкурса

20.04, 14:02
Министерство спорта Калужской области 20 апреля сообщило, что два проекта из региона прошли в полуфинал конкурса «Ты в игре».

Теперь калужане могут поддержать земляков — с 23 по 30 апреля пройдет народное голосование.

Первый проект называется «Путь наставничества особенных тхэквондистов». Он помогает детям с инвалидностью и особенностями развития от 4 до 17 лет, которые занимаются адаптивным тхэквондо. Идея в том, что более опытные спортсмены становятся наставниками для новичков — так ребята учатся работать в команде, общаться и брать на себя ответственность.

Второй проект — о развитии перетягивания каната в области. Организаторы хотят создать устойчивую систему тренировок и соревнований, чтобы вовлечь в этот простой и зрелищный вид спорта как можно больше людей — и молодёжь, и взрослых.

Проголосовать за понравившийся проект можно на официальной платформе конкурса.

