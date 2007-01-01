Губернатор отметил рост популярности хоккея в Калужской области
В Калуге прошёл решающий матч четвертьфинала Национальной молодежной хоккейной лиги. Местная команда МХК «Калуга» принимала чеховский «Гранит». Поддержать своих хоккеистов на трибуны пришёл и губернатор Владислав Шапша.
Наша команда уступила гостям в овертайме со счетом 3:4. Тем не менее, глава региона отметил: для молодёжной команды это уже второй сезон, и они завершают его в числе лучших.
Шапша заявил, что хоккей в нашем регионе становится всё популярнее.
