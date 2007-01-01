Главная Новости Спорт Шапша поддержал участников финальных матчей Офицерской хоккейной лиги
Шапша поддержал участников финальных матчей Офицерской хоккейной лиги

Дмитрий Ивьев
20.04, 10:25
Губернатор Владислав Шапша вместе с калужанами пришёл на трибуны Дворца спорта «Центральный», чтобы поддержать участников финала регионального этапа Всероссийского чемпионата Офицерской хоккейной лиги.

В двух дивизионах прошли решающие матчи. В одной из игр участвовала команда, собранная из представителей правительства области и муниципалитетов. По итогам соревнований победу одержали хоккеисты «Патриота» от Росгвардии и сборная МВД.

Губернатор назвал турнир отличным проектом, который объединяет тех, кто защищает страну, и показывает хороший пример молодёжи. Он отметил, что спорт учит служить Родине, работать в команде и не сдаваться — эти качества важны не только на льду, но и в жизни.

Шапша также добавил, что на матчи приходили целыми семьями — поболеть за спортсменов. Для зрителей организаторы подготовили развлекательную программу, выставку техники МЧС и настоящую полевую кухню, чтобы каждый мог почувствовать атмосферу праздника.

