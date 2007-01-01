Калужане выиграли медали на всероссийском турнире по универсальному бою
Спорт

Калужане выиграли медали на всероссийском турнире по универсальному бою

Дмитрий Ивьев
17.04, 19:00
0 229
В Домодедово за награды боролись 500 спортсменов из 30 регионов в рамках Всероссийских соревнований по универсальному бою и универсальному бою «лайт», памяти олимпийского чемпиона С.П. Новикова.

Наш регион представляли спортсмены из ГБУ ДО КО «СШ по борьбе», сообщили в Минспорта.

В дисциплине «лайт» победы у Ивана Филимонова, Варвары Филимоново и Ильи Бурняшева.

«Серебро» у Егора Константинова, Дианы Мироновой, Расула Исмаилова, Зикирё Абдухамидова. Мурада Алисултанова и Арины Широковой. Третьи места заняли Игорь Гудовский, Кира Калинич и Макар Еременко.

В «классике» золотыми медалями отметились Расул Исмаилов и Кира Калинич.

Обладателем серебряной медали стал Зикирё Абдухамидов, а «бронзы» на счету Ника Лободенко и Никиты Жилакова.

