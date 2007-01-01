В Калуге 19 апреля пройдут финальные матчи Офицерской хоккейной лиги

В воскресенье в областном центре состоятся финальные игры Всероссийского чемпионата по хоккею среди любительских команд офицеров, ветеранов, сотрудников спецслужб и госорганов.

Калужская область выступает в дивизионе «Дебютант», где соревнуются семь команд от разных ведомств региона. В подгруппе «Дебютант 3» сыграют команда «Регион40», в составе которой заместители губернатора Александр Шляпников и Дмитрий Разумовский, министр спорта Олег Сердюков, а также команда «Патриот». В дивизионе «Дебютант 1» встретятся представители МВД и команда «Дружина» от Федеральной службы безопасности.

Первый матч начнётся в 9:00, второй — в 12:00.

Организаторы подготовили для зрителей насыщенную программу: выставку техники МЧС и образцов оружия, зону для бросков по воротам, игровые площадки для детей и полевую кухню. Вход на соревнования свободный.