В Калуге 19 апреля пройдут финальные матчи Офицерской хоккейной лиги

Дмитрий Ивьев
17.04, 11:20
В воскресенье в областном центре состоятся финальные игры Всероссийского чемпионата по хоккею среди любительских команд офицеров, ветеранов, сотрудников спецслужб и госорганов.

Калужская область выступает в дивизионе «Дебютант», где соревнуются семь команд от разных ведомств региона. В подгруппе «Дебютант 3» сыграют команда «Регион40», в составе которой заместители губернатора Александр Шляпников и Дмитрий Разумовский, министр спорта Олег Сердюков, а также команда «Патриот». В дивизионе «Дебютант 1» встретятся представители МВД и команда «Дружина» от Федеральной службы безопасности.

Первый матч начнётся в 9:00, второй — в 12:00.

Организаторы подготовили для зрителей насыщенную программу: выставку техники МЧС и образцов оружия, зону для бросков по воротам, игровые площадки для детей и полевую кухню. Вход на соревнования свободный.

eyJpdiI6IkJZOFEwL1VFbldMODBuN3c5OVhDVnc9PSIsInZhbHVlIjoiWFAxbXMwMDFhWmpCUlRVdDJmaUJOMXNuQm42d2ZlR2o5RlBBUXB4cUpRWkptZkZRaVB5TVBqZEtDdTVOOHAxc0VmeDZCZi9GMWNOTmlFOGZ1Z05SK2NIN3FPVWhmZEM5QmdpYjlib3ZnajA2cDg4YWc2aHJGcldRemdGcFhYbE83UThlemhRandBQ2UrTjBvcXZjU0t2TTRUczJYeDcwb1ZGMWh6NEU0OHZOZ2NXL21ac0JmaCtiRjNJYmoreDkyT0hIaFU1cXFwbm14QkRHUENmSW9tWkpkbUYzb1ZEcTg1U1RUOUNrZ3hiS2FHOWhYWEJPMFhjRENiMHh3K0NHMzJkRFpYNDUzRVJiUUhhc1pBaEtOVlBpSS9JM3VMdnoyQkt0T0tZM1dMdXRiVVhHOTZkUkp1cjR2amFNMmFYaXc5d2VjRnZOZklrY09vT1JJcFdrUnRLcmhkNXY3SmdlMEM5Qi8wbDZtL3A4WHBrVjZiaEpXNmJkaTVIeENraXV6dXNtS0tNQ1RySXduQXcycjdKcnNKeUNWMGJPeDF0eGw2eFRhN2hkQmFBTUx1Y1UyMkJkMUMrUVhoVlBGOVZxeSIsIm1hYyI6ImIxZjViMDk4MzRkY2YxNjI4NWZlM2UxNTQ2YWU0ZjhmMjg2OTUyZWJkZTA3YzVlMDkyODRkYjAyNWM5ZWQzNmYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjlXSFo2a3NGVEp6bTArZzRieGZvdXc9PSIsInZhbHVlIjoieThxWDVxYWs0Y1NoR0sybnpwbFAvM284b1h5L2Q3RnREakVYNVpFNVhaaVZOSzhmVGNCL2IvRmJkTk5EbHQzN1dIMFllUitYWmx4cUtNTFpodFBHSERpQVFnZ0JLZkFpWmswYzQ2SEVWcEZSZGNRSFd4RWVrNEUrOHp5NGRjVTdsRyticmV4TU1McjJKTENwK0w3Z2NWMXp4aWhrajd1VWZabUxSeHNIUzdyVUdDVlpHRDltaDlWaWJKKzlDV0JTb3BuRi9qcmtnL24wUlJCZi9YazliMXg5U3ROcEpWcVZ6OXJMQk1MVGZOWklhMWowMkYraG1wYXZzNkJpckVOMWZOVTVReHpoS09WbXE1RVhSSW9maGVURG5idS9jazZ3TlRBbzc4ZXI3anBpRkhEb1JrQ3RVckhoYWRJK2k0THREYlYyOG42S296K0tJS2g2SGRJekl3b0VMS0tuaGorSGxIYmVMSDFDTVhIWFU4Sk9xaDYxOXN6dXlrSDZTRm5ISW9VMmpIUEFiTGxkZVQxT3ExNStYemZmZk11cW1zRENrNDVMWGkwTlB0enJMVTBwenYyUWJxZHdBTExhRFVuZ1NLc3FWQTRVbGtFNXJCYk5ST0lyQWFVR1llK2ZDTSttMWZzUE5TUlRTUFZIcTdJaTJOclkzcWtUUHVSMDFpMTY4R0RKdDJYTDlxL2ZQRnlFQVJ0aHhILzJvbmRaaVFnejZrNjJzQVJmWkN0R3E1ZHRGVHhKMHMrWm5SN1g2dlNKU0VRa2MwWTA4N29RMlBtSVFTVVk2dUFpSVJlOWtjR01uUWJQZ0MyTVo1alQ1Qlc3KzdLcmY1VkI3d2RKUHB6dSIsIm1hYyI6IjQ1OWNiNWJkZGVmMzE5NzcwODZmMzczMDc1YmRhMmMwNDQ4NmU4MWMwNjFiYmRhNTgwZWZlMGVlZjFhYjMxMWQiLCJ0YWciOiIifQ==
