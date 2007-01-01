Хоккеисты «Калуги» сыграют решающий матч на домашнем льду

Дмитрий Ивьев
17.04, 08:37
Наша команда продолжает борьбу за выход в полуфинал Национальной молодежной хоккейной лиги.

15-16 апреля калужане на выезде провели два матча с «Гранитом» из Чехова. До это в Калуге команды обменялись победами.

Третий матч серии завершился победой «Гранита» со счетом 4:2.

А вот четвертый матч оставили за собой калужане. В овертайме наша команда забросила решающую шайбу и победила со счётом 3:2.

Теперь исход серии до трёх побед решит игра в Калуге. Она пройдет во Дворце спорта «Центральный» 19 апреля в 17:00.

