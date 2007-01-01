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Новость дня Спорт

На игре обнинского «Кванта» и «Орла» фанаты скандировали «Калуге нужен стадион!»

Калужанин сделал обзор на стадион в наукограде.
Софья Фирсова
12:52 02.07
0 1880
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В понедельник, 1 июля, калужане, которые отправились в поездку длиною в 15000 километров, сделали обзор на первый на их пути стадион. Им оказался обнинский «Труд». В этот же день здесь состоялась встреча футбольных клубов «Квант» и «Орел». Она закончилась со счетом 1:1. Калужане приехали на игру поддержать своих давних друзей – фанатов из Орла, а они в свою очередь стали громко скандировать: «Калуге нужен стадион!». Обзор на «Труд» вы можете посмотреть на видео, которое нам прислали Александр Кук и Илья Рубцов.

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Лента комментариев
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Правила пишут 5 метров ДО перехода. После перехода можно ставить хоть вплотную.

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Да, это верно. Очень правильное решение.🥰

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

﻿В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2.

...
Общество
6 октября в Калуге сожгли Гостиные ряды
12:08 06.10
1 42465
Василёк

почему до сих пор никто не предложил запретить автомобили, по примеру самокатов ?

...
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10:21 06.10
1 2275
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Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
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