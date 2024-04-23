Калужане выступили на Играх ГТО- 2024 в Сочи

Всероссийский фестиваль с 18 по 21 апреля прошел в Сочи. Он собрал 335 физкультурников из 38 регионов.

В «Эстафете ГТО» Калужскую область представляли Никита и Анна Мищенко, Грант Арзуманян, Ирина Котуранова, Татьяна Столяр и Вячеслав Запрягалов. Они заняли 20 место.

В категории «Любители» состязались Алексей Максимов, Дмитрий Филиппов, Никита Мищенко и Татьяна Столяр. Последняя среди женщин 40 лет и старше заняла четвертое место.

В категории «Профессионалы» за звание сильнейшего боролся Дмитрий Исаев. Он стал пятым среди 24 атлетов.

Вторые результаты в своих возрастных категориях «Иду на рекорд» показали Ирина Котуранова (бег 60 м), Дмитрий Филиппов (подтягивание на перекладине) и Никита Мищенко (поднимание туловища за 1 минуту), рассказали в региональном Минспорта.