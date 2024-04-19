Обнинские хоккеисты завоевали «бронзу» в юниорской лиге

В подмосковном Воскресенске 17 апреля прошли последние игры финального этапа первенства Центрального федерального округа среди спортсменов 2007 года рождения.

Обнинский «Олимп-2007» играл с «Химиком» (Воскресенск), «Локомотивом» (Ярославль) и «Бураном» (Воронеж). Хозяевам льда и ярославцам «Олимп» крупно проиграл.

А вот в матче за третье место с «Бураном» представители Калужской области выиграли в овертайме со счетом 8:7, рассказали в министерстве спорта.