Боксеры из Калужской области привезли медали с первенства по боксу

Соревнования среди боксеров со всего ЦФО прошли в Воронеже. О достижениях наших спортсменов проинформировали в минспорта в среду, 17 апреля.

За победу боролись 230 юношей в возрасте от 13 до 14 лет.

Команда, которая представляла Калужскую область, состояла из 12 спортсменов.

Победителем первенства признали боксера Артура Мнацаканяна. Спортсмен из Боровска провел 4 боя и уверенно одолел соперника из Курска.

4 «бронзы» завоевали Никита Романцов из Калуги, Кирилл Поляков из Кирова, Алексей Клеменченко из Ферзиково и Андрей Балабин из Боровска.