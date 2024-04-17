Калужане получили полный комплект медалей на чемпионате России по мас-рестлингу

За победу боролись более 140 участников из 28 субъектов страны. О высоких результатах наших спортсменов сообщили в минспорта Калужской области.

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