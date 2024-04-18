Калужанин впервые выиграл медаль на первенстве России по джиу-джитсу

Воспитанник спортивной школы «Юность» из Юхнова Илья Кобров стал бронзовым призером в дисциплине «бои».

Соревнования среди юношей и девушек до 14 лет прошли в Барнауле, сообщили в министерстве спорта региона.

На турнир приехало почти 1000 спортсменов из 35 регионов страны.