25 мая в Калуге состоится второй этап фестиваля ГТО

В фестивале примут участие работники государственных гражданских и муниципальных учреждений Калужской области.

Для подготовки к соревнованиям минспорта региона и федерация легкой атлетики приглашают участников на беговые тренировки в сквере Волкова. Они будут проходить каждую среду в 18:30 на футбольном стадионе.

Первая тренировка состоится уже сегодня. Она пройдет под руководством мастера спорта СССР международного класса по легкой атлетике Татьяны Потаповой.