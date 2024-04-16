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Гимнасты из Калужской области заняли призовые места на всероссийских соревнованиях среди студентов

Софья Фирсова, Фото: минспорта Калужской области
Опубликовано: 16.04.2024 13:03 0 244
Гимнасты из Калужской области заняли призовые места на всероссийских соревнованиях среди студентов

Об успехах наших спортсменов на студенческом старте в Краснодарском крае сообщили в минспорта региона.

За победу в программах «мастера спорта», «новичок» и «любитель» боролись около 100 спортсменов.

Воспитанники обнинской спортшколы Иван Куляк и Кирилл Гашков одержали победу в командных соревнованиях по программе МС.

«Серебро» в отдельных видах многоборья завоевал Иван Куляк. В личном многоборье он стал четвертым.

 

Софья Фирсова, Фото: минспорта Калужской области
Опубликовано: 16.04.2024 13:03 0 244
Тэги: калужская область
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