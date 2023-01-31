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Тарусу превращают в одну из главных туристических точек Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.01.2023 10:49 0 154
Тарусу превращают в одну из главных туристических точек Калужской области

В Тарусе многое делается для развития туризма. Об этом и не только шла речь 30 января на отчете главы администрации Тарусского района Михаила Голубева. Подробности и свои комментарии по этому поводу опубликовал председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев.

- Таруса – уникальный город со своей неповторимой энергетикой, культурным кодом, - подчеркнул Новосельцев. - Это особое место притяжения для туристов.

За прошедший год в Тарусе открыли два новых музея: дом и Сад-дендрарий Н.П. Ракицкого и музей-мастерскую П.И. Бондаренко. 

Также художественное отделение Детской школы искусств на «Кургане» теперь занимается в новом приведенном в порядок здании. 

- Требуется ремонт ещё одного здания, а также реновация киноконцертного зала «Мир», где проходит большинство культурных мероприятий, - рассказал председатель Заксобрания. - Губернатор Владислав Шапша обещал помочь. Воспитанники детских учреждений – гордость района, они будут продолжать народные традиции, которые здесь сформировались.

За 2022 год Тарусский район посетили 323 тысячи туристов. Рост по сравнению с предыдущим периодом составил 15%.

В Тарусе проводится множество различных мероприятий. Это и музыкально-художественный фестиваль Фонда Святослава Рихтера, и мероприятия, посвященные Константину Паустовскому и Марине Цветаевой.

Кроме того, Тарусскую вышивку признали региональным брендом и сокровищем России.

В нынешнем году в Тарусе будет реализован проект «Прогулки по Тарусе. Берега». Город выиграл 70 миллионов на него во Всероссийском конкурсе лучших проектов малых городов и исторических поселений

Как заметил Геннадий Новосельцев, город станет еще более красивым и благоустроенным.

В то же время есть и проблемы, о которых также рассказал председатель Заксобрания. На данный момент из 41 наказа избирателей не исполнены девять. Особо Новосельцев отметил строительство очистных сооружений и ремонт поликлиники.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.01.2023 10:49 0 154
Тэги: законодательное собрание
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