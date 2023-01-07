Управление культуры Калуги напоминает о праздничных мероприятиях

В пятницу, 6 января, управление культуры города Калуги сообщило о праздничных мероприятиях 7 января.

Так, сегодня, 7 января, на площади Маяковского с 14.00 до 20.00 состоятся Рождественские катания на коньках, а в 17.00 - развлекательная программа на коньках Рождественский переполох.

На улице Театральной продолжит свою работу Новогодняя ярмарка, а в сквере рядом с Городской Управой (ул.Ленина, 93) - Космическая ярмарка.

В Доме мастеров сегодня желающие смогут посетить мастерскую Параскевы и попробовать свои силы в рукоделии. Не забудьте записаться по телефону: 8(4842)57-90-44.

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