9 октября в Калуге праздновали принятие новой Конституции

Что происходило в Калужской области 9 октября в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 9 октября.

1823 – родился Эдуард Васильевич Лерхе (9.10(27.9). 1823-14.6(2.6).1889), тайный советник, сенатор (1882), калужский губернатор (1862-1864). Крепостнические взгляды Лерхе, его стремление беспрекословно выполнять инструкции были несовместимы с принципами деятельности калужских мировых учреждений, заложенных губернатором Виктором Антоновичем Арцимовичем, который готовил и проводил в губернии крестьянскую реформу 1861 года.

1877 – в Калуге состоялись гастроли русского пианиста и дирижера Николая Григорьевича Рубинштейна (1835-1881). Он дал благотворительный концерт в зале Дворянского собрания. Летом 1877 года композитор гостил в селе Березичи Козельского уезда, здесь его игру на рояле слушал Лев Николаевич Толстой.

1922 - в деревне Гарь Куйбышевского района Калужской области родился Николай Архипович Киреев (1922-1944). 29 июля 1944 года батарея Киреева переправилась через Вислу. Киреев участвовал в отражении большого количества немецких контратак, вместе со своей батареей уничтожив 7 пулемётов и около 70 солдат и офицеров противника. 29 сентября 1944 года Н.А.Киреев погиб. Капитан артиллерийских войск Николай Киреев похоронен в населенном пункте Бжесце Радомского воеводства в Польше. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года за «мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками» капитан Николай Киреев посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза (посмертно). Также был награждён орденами Ленина и Отечественной войны 2-й степени. Именем Героя названа улица в поселке Бетлица Куйбышевского района.

1951 – Комбинированная эстафета

В воскресенье, 7 октября, в Калуге состоялась традиционная осенняя комбинированная эстафета на приз горисполкома. В соревнованиях участвовало 7 команд.

Трасса эстафеты имела 15 этапов общей протяженностью более 9 км…Эстафету вначале несли женщины-бегуны, затем мужчины в противогазах, после них – велосипедисты, снова бегуны, затем на яликах через Оку – гребцы. Здесь эстафету вновь принимал бегун, затем велосипедистка, девушка с санитарной сумкой и бегун… Эстафета завершалась на стадионе «Локомотив» преодолением полосы препятствий.

Победила команда ДСО «Локомотив». (Из публикаций газеты «Знамя»)

1977 – газета «Знамя» рассказала о торжествах по случаю принятия новой Конституции СССР. «…7 октября … на пл. Победы пришла молодежь Калуги. Юноши и девушки … торжественным маршем под звуки оркестров прошли по ул. Кирова с праздничными лозунгами и транспарантами… На площади состоялся митинг… А вечером на пл. Победы был праздничный фейерверк. Тысячи калужан любовались прекрасным зрелищем».