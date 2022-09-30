Владислав Шапша о присоединенных территориях: «Миллионы людей выбрали возможность говорить на родном языке, чтить историю и традиции»

В пятницу, 30 сентября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША прокомментировал новость о подписании президентом договоров о вступлении в состав России народных республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

— Мы сделали то, что должны были сделать, – сказал губернатор. – Впереди большая совместная работа по восстановлению мирной жизни в новых регионах России. И наведению порядка на наших актуальных границах. С возвращением, добро пожаловать домой!

Также сегодня в Калужской области, как и везде по стране, люди вышли на митинги в поддержку жителей присоединенных территорий.

— Миллионы людей на этих территориях выбрали свой путь, будущее для себя, своих детей, своей земли, – сказал Владислав Шапша. – Возможность говорить на родном языке, чтить историю и традиции народа. Быть вместе с Россией, быть частью большой и дружной российской семьи! Все, теперь вместе навсегда.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.