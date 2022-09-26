Жены и сестры мобилизованных из Калуги объединились, чтобы шить бойцам шапки, балаклавы и термобелье

Как мы уже писали ранее, в воскресенье, 25 сентября, первые мобилизованные из Калуги отправились в учебку.

И вот спустя сутки после их отправки жены и сестры, проводившие своих мужчин на фронт, начали организовывать волонтерское движение. Они будут отшивать для мобилизованных шапки, балаклавы, термобелье. Калужанки приглашают всех желающих присоединиться к ним.

— Мы пока находимся на стадии подготовки, – рассказывает нам волонтер Анна К. (волонтеры попросили нас пока не раскрывать фамилии, - прим. ред.) – Я сама ищу везде информацию, чем и как можно помочь нашим ребятам из Калужской области. В группе в соцсетях я была подписана на швею из Перми, у нее увидела, что такая инициатива есть и сейчас активно распространяется по всем городам. Уже есть готовые выкройки, схемы, по которым девчонки отшивают все необходимое на фронт, на постоянной основе отправляют туда. Плюс там, «за ленточкой», у калужан есть место, свой человек, через кого можно все передавать.

У меня вчера забрали мужа, – продолжает Анна. – Нас, волонтеров, сейчас человек десять. Хочется максимально помочь ребятам. Несколько человек готовы шить. Конечно, стоит вопрос в закупке материала. Нужно шить для всех ребят из нашей области. Нужно много ткани, нити, что-то из фурнитуры. Мы два дня назад покупали мужу белье в военторге, и нам сказали, что за первые два дня уже раскупили половину размеров. Верхней одежды самых популярных размеров тоже нет. С обувью проблема.

Сбор волонтеров – это наша личная инициатива. Я так понимаю, что кроме нас это пока некому сделать, – говорит в заключение Анна. – В первую очередь мы сейчас ищем ткань, из которой будем отшивать. Пока находимся на стадии сбора контактов, планирования работы. Если говорить о волонтерах, то в первую очередь нужны те, кто сможет с нами вместе шить. Может, кто-то сможет отшить на производстве. У меня обычная швейная машинка, она, конечно, не сошьет так, как это сделают машинки на производстве, у меня нет оверлока, а с ним качество работы будет на порядок выше. Шить предстоит шапки, балаклавы, термобелье. Впереди холода.

Калужанки приглашают всех желающих присоединиться к их инициативе и помочь нашим ребятам на фронте. Телефон Анны для связи: 8-930-752-65-99.

Примеры работы пермских волонтеров.

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