Козельский механический завод стал надёжным партнёром «Газпрома»

Объём заказов предприятия расписан на годы вперёд и требует расширения штата сотрудников.

Федеральный уровень

История Козельского механического завода началась в далёком 1931 году, и вот уже более 90 лет он держит марку производства высокого уровня. За качество и надёжность продукции не раз награждался медалями ВДНХ.

ПАО «КоМЗ» занимается разработкой и изготовлением инженерных комплексов для строительства, ремонта и обслуживания нефте- и газопроводов, газоперекачивающих агрегатов, шахт выхлопа, устройств очистки воздуха. Здесь производят автомастерские, автолаборатории, мобильные вагон-дома. Предприя­тие занимается и капитальным ремонтом старых агрегатов. Заказчики: ​ОАО «Газпром», «Транснефть», «Роснефть», МЧС России и другие.

Именно Козельский механический завод принимает участие в реализации двух масштабных для страны проектов: «Северный поток‑2» и «Сила Сибири». Скорость и качество — ​это критерии работы предприятия, поэтому потребность в продукции завода у «Газпрома» и государства высокая. Заказы здесь расписаны вплоть до 2024 года.

Все условия для заводчан

В связи с большими объёмами госзаказа ПАО «КоМЗ» открывает дополнительный набор сотрудников и приглашает на работу тех, кто готов зарабатывать. Здесь предоставляют рабочее место, снабжают всем необходимым, создают условия для комфортной жизни заводчан.

Для иногородних предусмотрена доставка на работу заводским автобусом или компенсация расходов на бензин. Если сотрудник хочет работать, но не имеет возможности добираться на предприятие ежедневно, ему предоставляется общежитие, оборудованное всей необходимой для проживания мебелью и техникой.

На производстве такого уровня и достойная оплата. Средняя заработная плата рабочих:

монтажник — ​60 000 рублей;

слесарь — ​80000–90 000 рублей;

сварщик — ​100 000 рублей;

маляр — ​80000–90 000 рублей.

Здесь становятся профессионалами

Сейчас сотрудники работают в две смены, планируется открытие треть­ей, поскольку продукция заводчан пользуется постоянно высоким спросом, заказы требуют непрерывного выполнения.

Козельский механический завод приглашает уже сложившиеся бригады к работе по договору найма. Предприятие предоставляет объём работы, после выполнения которого производит оплату наёмным сотрудникам.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» завод сотрудничает с Сосенским политехническим техникумом, с которым руководство заключает договоры на обучение и впоследствии гарантирует ребятам рабочие места.

Тружеников на заводе всегда поощряют. Есть премии за качество, за выполнение плана, премии за трудовую дисциплину.

— На нашем предприятии можно пройти обучение без отрыва от производства, — ​говорит заместитель генерального директора по управлению рисками и внутреннему контролю Валерий ФИЛАТОВ. — ​Обучаем по тем направлениям, которые на сегодняшний день необходимы. Есть ребята, которые приходят к нам в 17 лет, обучаются с нуля, по достижении совершеннолетия трудоустраиваются. Некоторые приходят, например, упаковщиками и через полгода становятся уже хорошими специалистами. Тем людям, которые хотят зарабатывать, мы всегда предоставляем эту возможность, — ​завершает Валерий Борисович.

Продукция Козельского механического завода охватывает всю страну: Север, Ленинградская область и Центральная Россия, Ставропольский край, Дальний Восток от Якутии до Китая.

В преддверии Дня машинострои­теля руководство предприятия горячо поздравляет всех своих сотрудников, благодарит за упорный труд, желает семейного уюта и благополучия. Особые слова благодарности за работу направляют Елене Попковой, Вадиму Лагутину, Андрею Митронову, Валерию Горшкову, Анастасии Горбачёвой, Елене Сластёнкиной и Наталье Фроловой.

Калужская обл.,

г. Козельск, Заводская пл., 1

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komz.ru

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