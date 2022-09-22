Владислав Шапша поздравил Дмитрия Кудрявцева со званием лучшего молодого онколога страны

Сотрудник МРНЦ им. А.Ф. Цыба Дмитрий Кудрявцев признан лучшим молодым онкологом страны. В четверг, 22 сентября, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- В Москве проходит V юбилейный Международный форум онкологии и радиотерапии «Ради жизни», - пояснил губернатор. - В нем участвуют и специалисты из Калужской области. В рамках форума состоялось награждение премией им. академика А.И. Савицкого за достижения в области онкологии и радиологии. Старший научный сотрудник, врач-онколог отделения лучевого и хирургического лечения заболеваний торакальной области МРНЦ им. А.Ф. Цыба, филиала НМИЦ радиологии, Дмитрий Кудрявцев удостоен премии в номинации «Молодой онколог». Мои поздравления Дмитрию!

Шапша напомнил, что МРНЦ им. А.Ф. Цыба в этом году исполнилось 60 лет.

- Трудами и талантами его сотрудников он стал одним из ведущих радиологических центров в стране и за рубежом, - говорится в сообщении главы региона. - Молодые ученые и врачи центра продолжают традиции российской радиологии. Своими успехами в разработке и внедрении высокотехнологичных методов лечения онкологии. Создании радиофармпрепаратов. Ради спасения тысяч жизней.

Дмитрий Кудрявцев.

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