16 августа в Калуге появилось первое такси

Что происходило в Калужской области 16 августа в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 16 августа.

1860 (ст. стиль) – в Мосальске открылось первое в губернии женское училище 2 разряда, в котором обучалось около 50 учениц.

1874 – арест сестер Марии и Ольги Шевыревых, содержательниц частной библиотеки нелегальной русской и французской литературы. Они привозили книги из Петербурга и из московской подпольной типографии народника Мышкина. Библиотека в 1700 томов находилась в Калуге на месте нынешнего Дома печати.

1937 - расстреляны в Москве Б.Е.Трейвас, Д.К.Брагин - бывшие первый и второй секретари Калужского райкома ВКП/б/ и бывший председатель Калужского райисполкома Л.В.Гирусов. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1958 – на улицах Калуги появилось такси. (Из публикаций В. Продувнова)