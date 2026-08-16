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Новость дня Общество

16 августа в Калуге появилось первое такси

Что происходило в Калужской области 16 августа в разные годы.
16.08, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 16 августа.

1860 (ст. стиль) –  в Мосальске открылось первое в губернии женское училище 2 разряда, в котором обучалось около 50 учениц.

1874 – арест сестер Марии и Ольги Шевыревых, содержательниц частной библиотеки нелегальной русской и французской литературы. Они привозили книги из Петербурга и из московской подпольной типографии народника Мышкина. Библиотека в 1700 томов находилась в Калуге на месте нынешнего Дома печати.

1937 - расстреляны в Москве Б.Е.Трейвас, Д.К.Брагин - бывшие первый и второй секретари Калужского райкома ВКП/б/ и бывший председатель Калужского райисполкома Л.В.Гирусов. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1958 – на улицах Калуги появилось такси. (Из публикаций В. Продувнова)

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