15 августа в Калуге открыли православное духовное училище

Что происходило в Калужской области 15 августа в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 15 августа.

1827 (ст. стиль) – отставной полковник П.С.Чебышев, побывав в часовне «У креста», исцелился и решил построить храм Воздвижения. Но ему не суждено было осуществить это дело до конца. Завершила начатое его вдова в 1830 г. В том же году на этом месте образовался Крестовский мужской монастырь. Здесь была учреждена богадельня для престарелых священнослужителей. В 1854 г. тут был построен двухэтажный дом для нужд богадельни, который цел и сейчас. Ныне на этом месте школа №17 (Из публикаций В.Продувнова)

1892 – родился Иван Васильевич Болдин (15.08.1892 – 28.03.1965). Генерал-лейтенант, с осени 1941 года был командующим 50-й армией, которая освобождала от немцев Калугу и территорию Калужской области. Почетный гражданин города Калуги, его именем названа одна из улиц нашего города.

1908 - С 15 августа в Калуге открыты два постоянных электротеатра: "Модерн" в доме Слезкина на Плац-Парадной площади (ныне скв. Ленина) и "Фру-Фру" на Никитской улице (ныне ул. Ленина) в доме Уланова. В качестве низшего разряда искусства кинематографы все же являются интереснейшим развлечением. Что видишь в одном, то и в другом. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1992 - в Калуге было открыто православное духовное училище.