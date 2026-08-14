14 августа умер физик-ядерщик Александр Лейпунский

Что происходило в Калужской области 14 августа в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 14 августа.

1881 - в селе Космодемьянское Медынского уезда Калужской губернии родился Александр Александрович Румянцев (1881-1930). Архитектор, сын священника. 1 декабря 1929 года был репрессирован, приговорен к ссылке, умер на Соловках, сведений о месте захоронения нет. Талантливый архитектор оставил потомкам «прекрасный и гармоничный архитектурный памятник» - собор в Серафимо-Дивеемском монастыре.

1911 - при Морозовском волостном правлении Мосальского уезда открыт памятник Александру II. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

14(1).08.1916 в Калуге начала выходить ежедневная газета «Голос Калуги». Издание прекратило свое существование 28 ноября 1917 года.

1972 - умер физик-ядерщик, заместитель директора Обнинского Физико-энергетического института, доктор технических наук Александр Лейпунский. Родился в 1903 году.