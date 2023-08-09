9 августа в Калуге заложили Аллею композиторов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 9 августа.

1791 – Тепло. В тени 27 градусов, а на солнце 34 градуса. (источник - записки купца Губкина).

1905 - С августа месяца наш город опять погрузился во мрак, нисколько не разгоняемый керосиновыми коптилками, которые играют в Калуге роль фонарей (источник - Константин Афанасьев «Летопись провинции»).

2010 – около Концертного зала областной филармонии на Аллее композиторов состоялось открытие бюста Николая Павловича Будашкина (1910 – 1988). Этот бюст работы калужского скульптора Светланы Фарниевой стал первым на этой аллее.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.