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5 августа под Калугой русское войско отразило нашествие крымских татар

Что происходило в Калужской области 5 августа в разные годы.
05.08, 05:00
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Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 5 августа.

5.08(27.07).1572 – русское войско под предводительством князя Михаила Ивановича Воротынского (1510 – 1573) отразило нашествие крымских татар на Москву. Полки стояли под Тарусой и Калугой. За успешный итог страшной битвы с войсками Османской империи князя Воротынского называли спасителем Отечества. Его род через князей Черниговских ведет свое начало от Рюрика. В 1544-1550 годах Воротынский был наместником в Калуге.

(См.: Калужский край: документы и материалы.- Калуга, 1976.- Кн.1.- С.43-44, 281; Обухов А. Забытый спаситель Отечества // Калужские губернские ведомости. - 2010.- 11 марта. - С.VI : фот.)

1782 (ст. стиль) – «И 5 августа в Калуге не только на продаже, но и ни у ково яблок не видно было». (Из записок купца Губкина). Напомним, что 19.08 (н. ст.) отмечается  праздник Преображения Господня (Яблочный спас) с освящением в церквах урожая яблок.

1862 – в Московской губернии родился Сергей Николаевич Трубецкой (5.08.(23.07).1862 – 10.10.(27.09).1905), философ, педагог. В 1877 году, после назначения отца – князя Николая Петровича Трубецкого (1828 – 1900) вице-губернатором Калужской губернии, Сергей Николаевич переехал в Калугу, где окончил Калужскую казенную мужскую гимназию (1881). В 1900 году он защитил докторскую диссертацию и вскоре был назначен профессором философии Московского университета, написал ряд работ по философии и метафизике.

(См.: Калужская энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. - Калуга: Изд-во Н.Ф. Бочкаревой, 2005. - С.424.)

1912 (ст.стиль) – в этот день с большой торжественностью здание Народного дома было освящено, а 26 августа, в день столетнего юбилея Бородинского сражения, состоялось его открытие с показом спектакля на темы войны 1812 г. (Сейчас на месте Народного дома расположен концертный зал областной филармонии).

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